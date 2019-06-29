Курян приглашают принять участие в обсуждении благоустройства Театральной площади

СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-29T11:49:50+03:00

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Скоро начнется реконструкция фонтана и прилегающей территории у Драматического театра им. А.С. Пушкина. Курян приглашают принять участие в предпроектном этапе – формировании общественного задания на проектирование.

Для этого необходимо заполнить анкету на портале «Действуем вместе» по ссылке https://vmeste46.ru/oprosy/44733/?next=/oprosy/. Опрос продлится неделю. Параллельно 29 и 30 июня опросы проведут волонтеры на площадках Дня молодежи и Курской Коренской ярмарки.

Эскизный проект и общая программа по реконструкции территории, разработанные с учетом общественного задания на проектирование, будут представлены жителям на публичное обсуждение. На основе обратной связи в проект внесут изменения и проведут итоговую презентацию. Только после этого специалисты приступят к дальнейшей разработке проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU