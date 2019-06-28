Курские спасатели убрали «лестницу», ведущую к трубе газопровода через Сейм

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-28T10:29:38+03:00

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Куряне продолжают прыгать в воду с непредназначенных для этого конструкций! Одним из таких излюбленных мест была труба газопровода через реку Сейм. 25 июня спасатели АСФ города Курска опилили деревья, по которым дети и взрослые взбирались на трубу для прыжков.

Как выяснилось, чтобы взобраться на трубу, курские экстремалы смастерили целую конструкцию. Она скрывалась от глаз за ветками кустарника, растущего рядом. К бетонной опоре была приставлена импровизированная «лестница» из бревен. Выше взбираться необходимо было по тарзанке, закрепленной на самом верху опоры.

С целью предупреждения гибели людей, совершавших прыжки в воду с газовой трубы, вся обнаруженная конструкция была разобрана.

ИСТОЧНИК KP.RU