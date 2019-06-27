2019-06-27T17:24:30+03:00
Общество

Под Курском нашли артснаряд

ЧП произошло в Касторенском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Снаряд обезвредилиСнаряд обезвредилиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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27 июня на телефон «Службы спасения -112» поступил звонок об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны в поселке Касторное Касторенского района.

Обнаруженный артиллерийский снаряд калибром 75 мм был изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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