Под Курском нашли артснаряд
ЧП произошло в Касторенском районе
Снаряд обезвредилиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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27 июня на телефон «Службы спасения -112» поступил звонок об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны в поселке Касторное Касторенского района.
Обнаруженный артиллерийский снаряд калибром 75 мм был изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU