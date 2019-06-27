2019-06-27T10:26:00+03:00
Общество

В Курске прошел рейд «Уступи дорогу»

Шесть водителей проигнорировали сигнал сирены
Яна ШЕЛЕСТ
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Порядка 15% автомобилистов нарушают правилаПорядка 15% автомобилистов нарушают правилаФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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26 июня сотрудники ГУ МЧС вместе с инспекторами ГИБДД провели рейд по улицам Курска. Цель его - выяснить, как часто водители не уступают дорогу автомобилям экстренных оперативных служб.

Рейд начали с проспекта Победы. Несмотря на плотный поток движения по этой улице все автомобилисты, услышав сирену, принимали вправо и пропускали пожарную машину. Как отметили огнеборцы, уровень культуры у курских водителей за последние несколько лет значительно вырос.

- Ещё пару лет назад около 40% водителей по тем или иным причинам не уступали дорогу экстренным службам. В этом году ситуация сильно изменилась – порядка 15% автомобилистов нарушают правила, - рассказывает водитель пожарно-спасательной части № 4 г. Курска Эдуард Гуторов.

И все же в ходе рейда было выявлено шесть несознательных водителей. Курянка на «ДЭУ Матиз», двигавшаяся по улице Карла Маркса, спешила сильнее, чем огнеборцы. А на спуске по улице Энгельса водитель грузовой «Газели» упорно игнорировал звук сирены, пока его не вынудили остановиться сотрудники ГИБДД. Проигнорировала сигнал сирены и женщина- водитель на автомобиля «Хонда» на Ленина.

Как показала практика, водители, которые спешат, нарушая ПДД, в итоге теряют намного больше времени на объяснения с инспекторами ГИБДД и оформление протокола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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