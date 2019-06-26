2019-06-26T17:07:44+03:00
Общество

С курского алиментщика взыскали 576 тысяч рублей

Отец несовершеннолетней дочери заплатил неустойку
Яна ШЕЛЕСТ
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Прокурор направил в суд иск в интересах несовершеннолетнейПрокурор направил в суд иск в интересах несовершеннолетнейФото: Из архива "КП"
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В железногорскую прокуратуру обратилась местная жительница и сообщила о нарушении прав ее несовершеннолетней очереди в связи с несвоевременной выплатой алиментов. Отец девочки три года не выплачивал деньги на содержание ребенка.

Образовалась задолженность в сумме 297 тысяч рублей. В соответствии с Семейным кодексом РФ при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты, он уплачивает получателю неустойку в размере одной второй процента от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Прокурор направил в суд иск в интересах несовершеннолетней о взыскании неустойки за несвоевременную выплату алиментов. Требования прокурора суд удовлетворил. В пользу несовершеннолетней дочери должника взыскана неустойка в размере 576 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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