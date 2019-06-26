В Курске на СЭФ обсудили возможности цифрового здравоохранения

СЕГОДНЯ 14:09 2019-06-26T14:09:58+03:00

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В мероприятии принимают участие эксперты из разных регионов Российской Федерации, а также курские специалисты.

«В РФ в здравоохранении этап «энтузиазма» в применение цифровизации миновали. Цифровизация стала необратимым процессом и разнообразным. Цифровые технологии стали неотъемлемым инструментом современной системы здравоохранения. Теперь вопрос стоит в том, как их применять, чтобы достичь максимальной эффективности, безопасности и повысить производительность процессов в здравоохранении. Но особое внимание акцентировано на человеке. То есть, как пациенты адаптируются к новым технологиям, насколько готовы. А также насколько комфортно работать профессионалу с этим», - отметил заместитель директора по научной работе, д.м.н. ГБУЗ «Научно-практический центр медицинской радиологии ДЗМ» Антон Владзимирский.

Запускаемая Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) организует единое информационное пространство для участников системы здравоохранения.

Проект «Электронное здравоохранение» состоит из ряда информационных сервисов, ориентированных на пациентов, медработников, руководителей медучреждений и ведомств. После внедрения системы пациенты смогут отслеживать информацию об анализах и медуслугах, полученных в рамках ОМС. Медработники будут вести документацию в электронном виде, иметь доступ к данным единой информационной системы. Количество сервисов к 2024 году увеличится. Уже сейчас с помощью мобильного приложения пациенты могут записаться к врачу или вызвать его на дом. Разрабатываются такие сервисы, как получение медицинских справок, создание электронной медицинской карты.

К 2022 году планируется создать в каждом регионе полноценную информационную систему, к которой будут подключены все медицинские организации.

По сообщению председателя комитета здравоохранения Курской области Владимира Анцупова, в Курской области доступны такие услуги, как электронная запись пациентов на прием к врачам через портал госуслуг, в поликлиниках ведутся электронные карты. Практически реализована программа выписки электронных рецептов. Для этого создана единая база, где учтены все льготники. Выписка электронного рецепта для них осуществляется непосредственно с рабочего места врача. Далее информация аккумулируется в центре обработки данных и поступает в аптечные учреждения.

Действует в регионе и система «РИСАР». С ее помощью можно дистанционно наблюдать за состоянием женщин, которые находятся на учете по беременности.

Среди новшеств - создание единой диспетчерской скорой медицинской помощи. Эта система позволяет контролировать передвижение бригад скорой помощи на территории всего региона. И обеспечить оптимально быстрое прибытие неотложной помощи. Система уже начала работать, но полностью ее внедрение завершится к концу следующего года.

Помимо этого, в Курской области активно развиваются телемедицинские технологии. Уже сегодня благодаря этой возможности курские врачи получают консультации федерального центра для определения тактики лечения пациента.

Также участники круглого стола обсудили роль кадров в построении единого цифрового контура, о том, какие социальные задачи должно решать цифровое здравоохранение, как будет строиться взаимодействие с федеральным центром по построению экосистемы цифровых платформ в здравоохранении.

ИСТОЧНИК KP.RU