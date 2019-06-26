В Курске стартовала стратегическая сессия «Цифровой туризм»

СЕГОДНЯ 13:40 2019-06-26T13:40:21+03:00

Тема цифрового туризма вызвала интерес не только у курян, но и привлекла гостей из других регионов и стран

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Как будет развиваться туристическая отрасль в цифровом пространстве и какие изменения ждут индустрию отдыха и путешествий в условиях всепоглощающей цифровизации, сегодня обсуждают участники стратегической сессии "Цифровой туризм" Среднерусского экономического форума.

На территории Курской области насчитывается 930 объектов культурного наследия, благодаря которым у региона имеется богатейший потенциал в туристической отрасли. Участникам стратегической сессии предстоит выработать интересные предложения в сфере туризма и, возможно, даже задать новые тренды в этом направлении.

Тема цифрового туризма вызвала интерес не только у курян, но и привлекла гостей из других регионов и стран.

"Сегодня уже есть цифровые услуги для путешественников, но насколько далеко они могут зайти, нам предстоит разобраться. Мы должны способствовать расширению возможностей туризма и помочь людям, которые не способны путешествовать физически хотя бы виртуально это делать. Цифровизация - это общемировой тренд, а какую специализацию займет в ней Курский регион, возможно, решится именно здесь, на Среднерусском экономическом форуме", - сказал модератор стратегический сессии "Цифровой туризм", президент Делового клуба "Наследие и экономика" Дмитрий Ойнас.

VIII Среднерусский экономический форум состоится в Курске 26-27 июня 2019 года. Тема VIII СЭФ – «Цифровой регион». Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.

Официальный партнер форума – АО «ХК «Металлоинвест», стратегический партнер форума – ПАО «Ростелеком», генеральный партнер форума – строительная компания «Инстеп».

В работе форума примут участие более 2000 человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.

Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.

ИСТОЧНИК KP.RU