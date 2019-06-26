В Курске в рамках СЭФ проходит конкурс молодых программистов

СЕГОДНЯ 13:35 2019-06-26T13:35:46+03:00

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В ЮЗГУ собрались молодые программисты – студенты и уже работающие специалисты. Различные бюджетные учреждения предложили им создать нужные для своей работы продукты. Все проекты имеют социальную направленность. Таким образом, площадка выступает и как конкурс молодых программистов, и как поле создания действительно необходимых информационных продуктов.

Заказчиками выступают учреждения медицины, культуры, дома интернаты, сельхозучреждения. Многие из них нуждаются в разработке различных IT- продуктов. Это сайты, прикладные программы, базы данных. На призыв создать их откликнулись программисты как из Курской области, так и из соседних регионов. Сегодня они презентуют свои проекты, выполненные на добровольных началах. Мы надеемся, что их работы будут внедрены, и возможно, кто-то из участников найдет себе место трудоустройства. Ведь проектам может понадобиться доработка и сопровождение, – отметил эксперт площадки, директор департамента информационных технологий и нового набора ЮЗГУ Алексей Пыхтин.

Модератором площадки выступил Владимир Лещенко, начальник отдела системы управления знаниями и информационных систем Отраслевого центра интеллектуальной собственности госкорпорации «Роскосмос». Он отметил, что каждый, кто принял участие в этом конкурсе – уже победитель. Для молодых программистов это отличная возможность проявить себя в условиях реального заказа, исполнение которого принесет пользу обществу.

Студенты Курского государственного политехнического колледжа представили проект «Приложение для таблетированных лекарственных форм». По задумке авторов их программа, установленная на смартфоне, позволит с помощью камеры определить, что за таблетка перед ней и выдаст инструкцию по ее применению. Такая программа может помочь людям в случае, если инструкция к препарату потеряна. Однако пока у разработки имеется ряд недостатков, в идеале для его работы требуется, чтобы производители лекарств маркировали таблетки специальным образом. Быть может, в итоге такая цифровизация станет повсеместной.

Программа для научно-обоснованного выбора сортов и гибридов зерновых культур, наоборот, практически готова. Она поможет сельхозпредприятиям правильно выбирать подходящий им сорт зерновых. Сейчас это можно сделать лишь на основе презентации от производителя. Курский федеральный аграрный научный центр разработал методику научно обоснованного выбора семян. А программисты превратили ее в удобный для пользователя продукт. Специальный сайт позволит ввести нужные характеристики: какую культуру, в каком регионе собираются сажать, какая нужна урожайность и так далее. Система выдаст наиболее подходящий сорт.

Студент кафедры программной инженерии ЮЗГУ Илья Дзюбин представляет проект «Портал «Цифровое волонтерство». Это сайт, который позволит программистам создать свое портфолио и затем быстро и качественно установить контакт между заказчиками и исполнителями. Устраиваясь на работу, начинающий специалист сможет представить свои работы в наиболее удобном виде и продемонстрирует, что уже имеет опыт работы.

"Мы долго думали над дизайном, как максимально упростить задачу взаимодействия между людьми. В итоге у нас получился удобный и бесплатный портал. В перспективе свои портфолио здесь смогут создавать также журналисты и рекламщики", - рассказал Илья.

ИСТОЧНИК KP.RU