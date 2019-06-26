В Курской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность

СЕГОДНЯ 11:07 2019-06-26T11:07:27+03:00

Курянам советуют избегать физических нагрузок и больше пить жидкости

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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области днем 27 июня в западных районах области местами ожидается опасное метеорологическое явление чрезвычайная пожарная опасность – показатель пожарной опасности 5 класса.

Правила поведения при сильной жаре:

1) одевайтесь правильно, носите светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка;

2) избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, экономьте силы, чаще находитесь в тени;

3) воздержитесь от алкоголя, употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа;

4) будьте бдительны, помните, во время жары возрастает вероятность пожаров;

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112». Это комплексная и оперативная помощь в любой ситуации. Диспетчер в зависимости от обстоятельств вызовет на место происшествия все необходимые службы. Это позволяет сократить время реагирования. А значит, помощь всегда придёт вовремя!

ИСТОЧНИК KP.RU