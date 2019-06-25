На СЭФ-2019 в Курске обсудят условия цифровой трансформации финансовых рынков

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-25T12:03:54+03:00

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Участники круглого стола – эксперты Банка России в области информационной безопасности, стратегического развития финансового рынка, защиты прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг, представители областных ведомств и организаций, общественных объединений, добровольцы - обсудят основные направления трансформации финансовых рынков и их влияние на повышение уровня жизни населения.

Выбраны наиболее значимые темы для конструктивного разговора. В настоящее время основным условием развития финансового рынка стало внедрение цифровых технологий. Участники рассмотрят условия повышения доступности и удобства финансовых сервисов, направление развития электронного банкинга, внедрение системы быстрых платежей. Советник руководителя Службы по защите прав потребителей и доступности финансовых услуг Банка России Алексей Орлов презентует принципиально новую цифровую платформу, которая способствует развитию конкуренции на финансовых рынках – Маркетплейс Банка России.

Значимость информационной безопасности, способы и условия защиты от киберпреступлений, направленных на кредитные организации и их клиентов, правила кибергигиены и методы защиты предложит для обсуждения Первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

Ответственное поведение потребителей на финансовом рынке невозможно без финансового просвещения. Внедрение цифровых технологий предлагает простой доступ к финансовым продуктам, и потребитель с невысоким уровнем финансовой культуры не избежит ошибок. Участники круглого стола рассмотрят достигнутые в этом направлении результаты и способы повышения финансовой культуры населения, обсудят условия повышения эффективности просветительских мероприятий и формирование механизмов защиты потребителей финансовых услуг.

Цифровизация, кибербезопасность и финансовое просвещение являются условиями успешной и своевременной цифровой трансформации финансовых рынков.

ИСТОЧНИК KP.RU