2019-06-25T12:03:54+03:00
Деловой Курск

На СЭФ-2019 в Курске обсудят условия цифровой трансформации финансовых рынков

26 июня 2019 года на VIII Среднерусском экономическом форуме Банк России выступит организатором круглого стола «Цифровая трансформация финансовых рынков»
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
СЭФ-2019 открывается 26 июняСЭФ-2019 открывается 26 июняФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Участники круглого стола – эксперты Банка России в области информационной безопасности, стратегического развития финансового рынка, защиты прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг, представители областных ведомств и организаций, общественных объединений, добровольцы - обсудят основные направления трансформации финансовых рынков и их влияние на повышение уровня жизни населения.

Выбраны наиболее значимые темы для конструктивного разговора. В настоящее время основным условием развития финансового рынка стало внедрение цифровых технологий. Участники рассмотрят условия повышения доступности и удобства финансовых сервисов, направление развития электронного банкинга, внедрение системы быстрых платежей. Советник руководителя Службы по защите прав потребителей и доступности финансовых услуг Банка России Алексей Орлов презентует принципиально новую цифровую платформу, которая способствует развитию конкуренции на финансовых рынках – Маркетплейс Банка России.

Значимость информационной безопасности, способы и условия защиты от киберпреступлений, направленных на кредитные организации и их клиентов, правила кибергигиены и методы защиты предложит для обсуждения Первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

Ответственное поведение потребителей на финансовом рынке невозможно без финансового просвещения. Внедрение цифровых технологий предлагает простой доступ к финансовым продуктам, и потребитель с невысоким уровнем финансовой культуры не избежит ошибок. Участники круглого стола рассмотрят достигнутые в этом направлении результаты и способы повышения финансовой культуры населения, обсудят условия повышения эффективности просветительских мероприятий и формирование механизмов защиты потребителей финансовых услуг.

Цифровизация, кибербезопасность и финансовое просвещение являются условиями успешной и своевременной цифровой трансформации финансовых рынков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курские пожарные вынесли из задымленной квартиры мужчину
Курские таможенники вернули литовские металлические трубы на Украину
Под Курском в Сейме погибла рыба
На Курскую Коренскую ярмарку будут ходить автобусы
На выходных в Курске закроют движение транспорта
На Курской Коренской ярмарке испекут гигантскую коврижку
В курском СК рассказали о подробностях ареста Надежды Тарубаровой
В Курске презентовали фильм о гибели АПРК
Курские таможенники изъяли турецкие нектарины
В Курске появится "Молодежный амфитеатр"
В Курске полицейский угрожал пистолетом детям
В Курской области открылся «Губернаторский лагерь»
Жителя Курской области осудили за убийство знакомого
В Курске сносят рекламные конструкции
В Курской области утонул 68-летний мужчина
На Курскую область надвигается дождь и гроза
Куряне смогут пожаловаться на мусор по телефону и через сайт
Куряне в составе сборной России по настольному хоккею завоевали первое место
Куряне смогут вписать историю героев в Летопись воинской славы
Курская область присоединится к всероссийской акции «Горсть Памяти»
Курский «Авангард» стартовал с крупной победы
По итогам "прямой линии" с Путиным курские чиновники получили спецпоручения
Сбербанк запустил электронную регистрацию договора купли-продажи у застройщика
В День памяти и скорби курянам бесплатно покажут "Белорусский вокзал"
В Курске утонул еще один человек
В Курске подешевели авиабилеты к морю
Полпред Президента РФ в ЦФО направил приветствие участникам СЭФ в Курске
В этом году в курских вузах будет более 3200 бюджетных мест