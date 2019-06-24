2019-06-24T16:50:14+03:00
Происшествия

В курском СК рассказали о подробностях ареста Надежды Тарубаровой

Женщину обвиняют в растрате и легализации денежных средств
Яна ШЕЛЕСТ
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Надежду Тарубарову заключили под стражуНадежду Тарубарову заключили под стражуФото: Из архива "КП"
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Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Курской области продолжает расследование в отношении Надежды Тарубаровой. Женщина обвиняется в растрате, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и легализации крупных денежных средств, полученных преступным путем.

В период с 13 февраля 2018 года по 25 декабря 2018 года Надежда Тарубарова, главный бухгалтер, а также иные неустановленные лица, выполняющие управленческие функции в топливной компании «Ант-Ойл» по предварительному сговору истратили вверенное компании имущество Центра хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД по Курской области, а конкретно, горюче-смазочные материалы, путем его расходования и передачи другим лицам. Общий объем растраты составил 620 556,66 литров. Центру хозяйственного и сервисного обеспечения был причинен материальный ущерб на сумму 20 826 770,14 рублей.

Также с 13 февраля 2018 года по 16 октября 2018 года Надежда Тарубарова, управляя топливной компанией и действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с главным бухгалтером легализовали незаконно полученные 4 492 000 рублей. В документацию были снесены заведомо ложные сведения о сделках.

Надежду Тарубарову заключили под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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