Куряне смогут пожаловаться на мусор по телефону и через сайт

СЕГОДНЯ 16:12 2019-06-21T16:12:20+03:00

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Российский экологический оператор запустил в эксплуатацию информационную систему «РЭО Радар». Технологическая платформа будет собирать жалобы жителей на тему обращения с отходами, а также отслеживать общую ситуацию с помощью двух каналов коммуникации: круглосуточный call-центр 8(800)600-90-08 и сайт (https://radar.reo.ru/).

Любой желающий может обратиться на горячую линию или сайт и сообщить о нарушении с приложением фотографии или видео, рассказали в администрации региона.

Российский экологический оператор будет проверять сообщения и после обработки отправлять нарушения региональному оператору, закрепленному за конкретной территорией. В Курской области за это будут отвечать ООО «Экопол» и АО «Спецавтобаза по уборке г. Курска».

Кроме того, в системе «РЭО Радар» будет создан личный кабинет для представителей субъектов РФ и региональных операторов. Это поможет отслеживать и анализировать ситуацию на территориях, а также оперативно устранять все нарушения

ИСТОЧНИК KP.RU