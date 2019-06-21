СЕГОДНЯ 15:53 2019-06-21T15:53:20+03:00

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Куряне в составе сборной России по настольному хоккею завоевали первое место на чемпионате мира.

Российская сборная оказалась на ведущих позициях XVI Чемпионата Мира по настольному хоккею, выиграв три основных разряда из восьми и завоевав первое общекомандное место в итоговом медальном зачете, рассказал вице-президент федерации настольного хоккея России и тренер курских игроков Александр Макушкин.

В финальном поединке российская сборная со счетом 11:5 победила спортсменов из Украины. За сборную команду России выступали пятеро курян. Трое из них - Сергей Иванов, Андрей Чаплыгин и Денис Матвеев вернулись домой с золотыми медалями.

В командном юниорском разряде в сборную России были включены двое курских игроков — Андрей Чаплыгин и Сергей Иванов. В финальном матче спортсмены уступили сборной Украины со счетом 4:5 и в итоге заняли второе командное место в юниорском разряде.

В личном юниорском разряде курянин Сергей Иванов занял третье место и завоевал бронзовую медаль чемпионата. В последний день соревнований в активе курян оказались еще две бронзовые награды. Их в разряде Kids 13 в упорной борьбе завоевали Алексей Артюхов и Владимир Киселев

ИСТОЧНИК KP.RU