2019-06-20T17:41:45+03:00
Общество

В Курске подешевели авиабилеты к морю

В Сочи можно долететь за 4,5 тысячи рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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В Сочи можно долететь за 4,5 тысячи рублейВ Сочи можно долететь за 4,5 тысячи рублейФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Авиакомпания «РусЛайн» снижает стоимость авиабилетов по направлениям КурскАнапа и Курск – Сочи, сообщили в администрации Курской области.

Стоимость авиабилета в одну сторону с учётом всех сборов по направлению Курск – Анапа составит от 4 000 рублей и Курск – Сочи – от 4 500 рублей.

«Мы решили сделать отдых в Сочи и Анапе еще доступнее и снизили тарифы из Курска и Воронежа. Уверен, что это позволит большему количеству жителей этих регионов отлично провести отпуск», – комментирует заместитель генерального директора по коммерции и коммерческий директор авиакомпании Александр Крутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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