В Курске подешевели авиабилеты к морю
В Сочи можно долететь за 4,5 тысячи рублей
В Сочи можно долететь за 4,5 тысячи рублейФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Авиакомпания «РусЛайн» снижает стоимость авиабилетов по направлениям Курск – Анапа и Курск – Сочи, сообщили в администрации Курской области.
Стоимость авиабилета в одну сторону с учётом всех сборов по направлению Курск – Анапа составит от 4 000 рублей и Курск – Сочи – от 4 500 рублей.
«Мы решили сделать отдых в Сочи и Анапе еще доступнее и снизили тарифы из Курска и Воронежа. Уверен, что это позволит большему количеству жителей этих регионов отлично провести отпуск», – комментирует заместитель генерального директора по коммерции и коммерческий директор авиакомпании Александр Крутов.
ИСТОЧНИК KP.RU