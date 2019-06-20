Полпред Президента РФ в ЦФО направил приветствие участникам СЭФ в Курске

СЕГОДНЯ 16:49 2019-06-20T16:49:35+03:00

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«В этом году Среднерусский экономический форум посвящен актуальной теме «Цифровой регион», важной для реализации всех национальных проектов. Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере отнесено Президентом России к числу национальных целей развития страны», - говорится в приветствии.

В основе перехода к цифровой экономике должна быть опора на человека и гражданина, на свободу и достоинство. Справедливым может считаться только то общество, которое дает человеку перспективу развития и самореализации, подчеркивается в приветствии.

Игорь Щеголев уверен, что совместная работа представителей органов власти, IT-сообщества, бизнеса и науки позволит найти ответы на вопросы, как сформировать качественную цифровую среду, улучшить инвестиционный климат, обеспечить благополучие наших граждан и развитие регионов Центральной России.

«Минэкономразвития поддерживает СЭФ уже несколько лет. Для регионов средней полосы форум является одним из важнейших деловых событий, основное предназначение которого – развитие устойчивых экономических связей между субъектами федерации», - говорится в приветствии Министр экономического развития РФ Максим Орешкин .

Сегодня перед россиянами стоит стратегическая задача построения цифровой экономики. Активная работа на этом направлении необходима для успешной реализации национальных проектов, в том числе и нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», подчеркнул министр.

В этой связи Орешкин призывает уделить особое внимание нуждам малого и среднего бизнеса, помимо прочего – стимулированию цифровых решений для МСП. Закономерным итогом такой деятельности станет рост благосостояния всего общества. «И в этом наша цель», — подчеркивается в приветствии.

Министр уверен, что СЭФ поможет всем заинтересованным сторонам сверить приоритеты, найти новых партнеров и ярко заявить о себе на значимой деловой площадке. Он убежден, что форум станет важной вехой в деле формирования положительного образа предпринимателя в России.

ИСТОЧНИК KP.RU