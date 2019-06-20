2019-06-20T16:49:35+03:00
Деловой Курск

Полпред Президента РФ в ЦФО направил приветствие участникам СЭФ в Курске

Также приветствие поступило от Министра экономического развития
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
В адрес участников СЭФ уже поступают приветствияВ адрес участников СЭФ уже поступают приветствияФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

«В этом году Среднерусский экономический форум посвящен актуальной теме «Цифровой регион», важной для реализации всех национальных проектов. Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере отнесено Президентом России к числу национальных целей развития страны», - говорится в приветствии.

В основе перехода к цифровой экономике должна быть опора на человека и гражданина, на свободу и достоинство. Справедливым может считаться только то общество, которое дает человеку перспективу развития и самореализации, подчеркивается в приветствии.

Игорь Щеголев уверен, что совместная работа представителей органов власти, IT-сообщества, бизнеса и науки позволит найти ответы на вопросы, как сформировать качественную цифровую среду, улучшить инвестиционный климат, обеспечить благополучие наших граждан и развитие регионов Центральной России.

«Минэкономразвития поддерживает СЭФ уже несколько лет. Для регионов средней полосы форум является одним из важнейших деловых событий, основное предназначение которого – развитие устойчивых экономических связей между субъектами федерации», - говорится в приветствии Министр экономического развития РФ Максим Орешкин .

Сегодня перед россиянами стоит стратегическая задача построения цифровой экономики. Активная работа на этом направлении необходима для успешной реализации национальных проектов, в том числе и нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», подчеркнул министр.

В этой связи Орешкин призывает уделить особое внимание нуждам малого и среднего бизнеса, помимо прочего – стимулированию цифровых решений для МСП. Закономерным итогом такой деятельности станет рост благосостояния всего общества. «И в этом наша цель», — подчеркивается в приветствии.

Министр уверен, что СЭФ поможет всем заинтересованным сторонам сверить приоритеты, найти новых партнеров и ярко заявить о себе на значимой деловой площадке. Он убежден, что форум станет важной вехой в деле формирования положительного образа предпринимателя в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске подешевели авиабилеты к морю
В этом году в курских вузах будет более 3200 бюджетных мест
19-летнюю курняку будут судить за "закладки"
В Курской области ожидается аномально жаркая погода
В Курске построят низководные мосты
Высокопроизводительные сеялки Primera DMC в помощь аграриям Черноземья
Фильм про Чернобыль, который снимают под Курском, выйдет на экраны в 2020 году
Главой Курска избрали Виктора Карамышева
Курянин из ревности застрелил соперника
Курян предупреждают об опасности Курчатовского «моря»
Рост мошенничества с использованием методов социальной инженерии составляет 4-6% в месяц
В Курске пройдет акция «Свеча памяти»
В Курске на Боевке состоится фестиваль уличной еды
Курянин до смерти забил пенсионера
Курский драмтеатр представил новый спектакль
Курян приглашают в "Летний парк чтения"
В курском цирке программа "Белые львы Африки" продлена до 7 июля
Курские таможенники выявили валютные махинации на 68 миллионов рублей
Под Курском вынесли приговор за мошенничество в сфере переселения из аварийного жилья
Под Курском проверили работу «веселых дорожников»
Под Курском перезахоронят останки советских солдат
В Курской области пройдет крестный ход с Пряжевской иконой Божией Матери