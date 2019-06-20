2019-06-20T16:10:30+03:00
Общество

В этом году в курских вузах будет более 3200 бюджетных мест

20 июня стартовала приемная кампания
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе общее количество бюджетных мест по программам среднего профессионального образования более шести тысяч, в вузы - в два раза меньшеВ регионе общее количество бюджетных мест по программам среднего профессионального образования более шести тысяч, в вузы - в два раза меньшеФото: Светлана ВОЛКОВА
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20 июня стартует приемная кампания в высшие учебные заведения. В Курской области высшее образование можно получить в 13 образовательных учреждениях. В 2019 году нашему региону выделено 3249 бюджетных места по программам высшего образования: бакалавриат, специалитет и магистратура.

Как рассказала председатель комитета образования и науки Наталья Пархоменко, рейтинговое агентство RAEX составило список регионов РФ, где самое большое количество выпускников школ поступает на бюджетные места в вузы. В рейтинге Курская область занимает 19 место, на бюджет поступили 70,8% курских выпускников.

«Бюджетных мест, выделенных вузам на текущий год, вполне достаточно, чтобы те абитуриенты, которые получили хорошие результаты по итогам ЕГЭ, стали студентами и обучались бесплатно», – подчеркнула Наталья Пархоменко.

Абитуриенты, которые не поступили на программы высшего образования, могут подать документы для поступления на программы среднего профессионального образования. В регионе общее количество бюджетных мест по программам среднего профессионального образования более шести тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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