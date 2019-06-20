19-летнюю курняку будут судить за "закладки"
На момент преступления девушка была несовершеннолетней
Девушке грозит судФото: Из архива КП.
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СК передало в суд дело против 19-летней курянки, совершившей преступление в несовершеннолетнем возрасте. Ее обвиняют сбыте наркотиков через Интернет группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
По данным следствия, 16 февраля 2018 года ночью курянка вместе с неустановленным следствием человеком, чтобы заработать, сделала «тайник-закладку» на территории одного из поселков Курчатовского района.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сказали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU