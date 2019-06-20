19-летнюю курняку будут судить за "закладки"

СЕГОДНЯ 14:58 2019-06-20T14:58:02+03:00

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СК передало в суд дело против 19-летней курянки, совершившей преступление в несовершеннолетнем возрасте. Ее обвиняют сбыте наркотиков через Интернет группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

По данным следствия, 16 февраля 2018 года ночью курянка вместе с неустановленным следствием человеком, чтобы заработать, сделала «тайник-закладку» на территории одного из поселков Курчатовского района.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU