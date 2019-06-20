2019-06-20T14:42:58+03:00
Общество

В Курской области ожидается аномально жаркая погода

Спасатели объявили штормовое предупреждение
Яна ШЕЛЕСТ
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Температура воздуха превысит климатическую норму на 7-8 градусовТемпература воздуха превысит климатическую норму на 7-8 градусовФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С 21 по 25 июня в Курской области ожидается аномально жаркая погода, сообщают спасатели, ссылаясь на Гидрометцентр. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7-8 градусов.

Правила поведения при сильной жаре:

1) одевайся правильно, носи светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка;

2) избегай физических нагрузок, двигайся не спеша, экономь силы, чаще находись в тени;

3) воздержись от алкоголя, употребляй больше жидкости, пей минеральную воду без газа;

4) будь бдителен, помни, во время жары возрастает вероятность пожаров;

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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