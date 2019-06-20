В Курской области ожидается аномально жаркая погода
С 21 по 25 июня в Курской области ожидается аномально жаркая погода, сообщают спасатели, ссылаясь на Гидрометцентр. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7-8 градусов.
Правила поведения при сильной жаре:
1) одевайся правильно, носи светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка;
2) избегай физических нагрузок, двигайся не спеша, экономь силы, чаще находись в тени;
3) воздержись от алкоголя, употребляй больше жидкости, пей минеральную воду без газа;
4) будь бдителен, помни, во время жары возрастает вероятность пожаров;
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».
ИСТОЧНИК KP.RU