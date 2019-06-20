Фильм про Чернобыль, который снимают под Курском, выйдет на экраны в 2020 году

СЕГОДНЯ 13:19 2019-06-20T13:19:34+03:00

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Как уже сообщала КП, в Курчатове начались съемки фильма про Чернобыльскую аварию. Режиссер и актер фильма - Данила Козловский.

Съемки проходят на территории недостроенного энергоблока №5 Курской АЭС. Пятый энергоблок находится в режиме консервации и никогда не был действующим. Четыре работающих энергоблока Курской АЭС во время киносъемок будут работать в штатном режиме. Съемки картины никак не повлияют на работу станции.

Сюжет картины основан на реальной истории команды добровольцев-ликвидаторов последствий аварии. Первоначальное рабочее название фильма «Опасная вода», теперь заменили на «Когда падали аисты». Картина попытается еще раз рассказать о чернобыльской катастрофе с максимальной передачей эмоций и драматизма ситуации с использованием самых современных эффектов.

Поскольку пиротехника, дымовые эффекты и спецтранспорт будут задействованы и при проведении съемок в Курчатове, жителей области просят соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к работе съемочной группы.

В главных ролях Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Николай Козак, Игорь Черневич и ряд других актеров. В массовых сценах задействованы жители Курской области, успешно прошедшие кастинг.

На экраны фильм выйдет ориентировочно в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU