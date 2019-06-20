2019-06-20T12:52:56+03:00
Политика

Главой Курска избрали Виктора Карамышева

Депутаты проголосовали за него единогласно
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Победа досталась Виктору КарамышевуПобеда досталась Виктору Карамышеву
Изменить размер текста:

Главным вопросом повестки ХХ внеочередного заседания Курского городского собрания стало избрание главы Курска. В выборах участвовали финалисты предварительного конкурса - депутат Госдумы Виктор Карамышев, набравший 389 баллов, и глава администрации Железнодорожного округа Курска Андрей Телегин, набравший 318 баллов.

Как и предполагалось, победа досталась Виктору Карамышеву. Депутаты отдали за него 29 голосов – единогласно.

Бывший глава Курска Николай Овчаров проработал на своем посту 11 лет. В начале апреля 2019 года он досрочно прекратил свои полномочия. Был объявлен конкурс для отбора кандидатов на должность мэра. В нем приняли участие пять человек, до финиши дошли двое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
19-летнюю курняку будут судить за "закладки"
В Курской области ожидается аномально жаркая погода
В Курске построят низководные мосты
Высокопроизводительные сеялки Primera DMC в помощь аграриям Черноземья
Фильм про Чернобыль, который снимают под Курском, выйдет на экраны в 2020 году
Курянин из ревности застрелил соперника
Курян предупреждают об опасности Курчатовского «моря»
Рост мошенничества с использованием методов социальной инженерии составляет 4-6% в месяц
В Курске пройдет акция «Свеча памяти»
В Курске на Боевке состоится фестиваль уличной еды
Курянин до смерти забил пенсионера
Курский драмтеатр представил новый спектакль
Курян приглашают в "Летний парк чтения"
В курском цирке программа "Белые львы Африки" продлена до 7 июля
Курские таможенники выявили валютные махинации на 68 миллионов рублей
Под Курском вынесли приговор за мошенничество в сфере переселения из аварийного жилья
Под Курском проверили работу «веселых дорожников»
Под Курском перезахоронят останки советских солдат
В Курской области пройдет крестный ход с Пряжевской иконой Божией Матери