Главой Курска избрали Виктора Карамышева

СЕГОДНЯ 12:52 2019-06-20T12:52:56+03:00

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Главным вопросом повестки ХХ внеочередного заседания Курского городского собрания стало избрание главы Курска. В выборах участвовали финалисты предварительного конкурса - депутат Госдумы Виктор Карамышев, набравший 389 баллов, и глава администрации Железнодорожного округа Курска Андрей Телегин, набравший 318 баллов.

Как и предполагалось, победа досталась Виктору Карамышеву. Депутаты отдали за него 29 голосов – единогласно.

Бывший глава Курска Николай Овчаров проработал на своем посту 11 лет. В начале апреля 2019 года он досрочно прекратил свои полномочия. Был объявлен конкурс для отбора кандидатов на должность мэра. В нем приняли участие пять человек, до финиши дошли двое.

ИСТОЧНИК KP.RU