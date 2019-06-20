2019-06-20T12:45:09+03:00
Происшествия

Курянин из ревности застрелил соперника

Пенсионер получил 12 лет колонии
Ольга ДАНИЛОВА
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Пенсионеру вынес приговор суд присяжныхПенсионеру вынес приговор суд присяжныхФото: Из архива КП.
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Суд вынес приговор 63-летнему жителю Беловского района. Мужчину осудили за незаконное хранение взрывчатых веществ и убийство.

Еще осенью 2017 года между мужчиной и 66-летним курянином из-за ревности к общей знакомой произошел конфликт. Пенсионер решил убить соперника.

12 сентября 2018 года рано утром он взял охотничье ружье 16 калибра и пару охотничьих патронов 16 калибра, зная, что на луг в определенное время за пасущимися животными должен прийти соперник, чтобы убить его он пришел к песчаному карьеру рядом с деревней Гирьи Беловского района Курской области и занял позицию в зарослях рядом с песчаным карьером.

Примерно в полдевятого утра, увидев ехавшего на велосипеде соперника, пенсионер прицелился и выстрел, но промахнулся. После этого он еще раз прицельно выстрелил в соперника. На этот раз выстрел оказался смертельным.

Кроме того, выяснилось, что мужчина незаконно хранил у себя дома взрывчатые вещества, которые у него изъяли во время обыска.

Уголовное дело по ходатайству осужденного рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые признали его виновным.

Мужчина получил 12 лет колонии строгого режима, штраф 10 000 рублей и ограничение свободы на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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