2019-06-20T09:37:21+03:00
Общество

В Курске на Боевке состоится фестиваль уличной еды

Праздник начнется в 14:00
Яна ШЕЛЕСТ
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Гости праздника смогут отдохнуть и попробовать различные блюдаГости праздника смогут отдохнуть и попробовать различные блюдаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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30 июня в Курске пройдет фестиваль уличной еды. Праздник начнется в 14:00 на Боевке. Фестиваль пройдет в формате ярмарки древнего Курска.

Гости праздника отдохнут и попробуют различные блюда от кафе и ресторанов города, узнают секреты приготовления вкуснейших блюд. Всех ждет насыщенная развлекательная программа, в которой примут участие лучшие курские артисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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