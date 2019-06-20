В Курске на Боевке состоится фестиваль уличной еды
Праздник начнется в 14:00
Гости праздника смогут отдохнуть и попробовать различные блюдаФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:
30 июня в Курске пройдет фестиваль уличной еды. Праздник начнется в 14:00 на Боевке. Фестиваль пройдет в формате ярмарки древнего Курска.
Гости праздника отдохнут и попробуют различные блюда от кафе и ресторанов города, узнают секреты приготовления вкуснейших блюд. Всех ждет насыщенная развлекательная программа, в которой примут участие лучшие курские артисты.
ИСТОЧНИК KP.RU