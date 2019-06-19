Курянин до смерти забил пенсионера

СЕГОДНЯ 17:45 2019-06-19T17:45:31+03:00

Подозреваемому грозит срок, если его вина будет доказана Фото: Из архива КП.

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СК по факту смерти 77-летнего курянина завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Подозреваемый по этому делу - 42-летний мужчина.

По версии следствия 15 июня примерно в час ночи во дворе дома одной из деревень Фатежского района подозреваемый мужчина после совместного застолья стал избивать пенсионера. А потом сбежал.

Травмы были настолько тяжелы, что пенсионер умер на месте.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU