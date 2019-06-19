2019-06-19T16:53:59+03:00
Звезды

Курский драмтеатр представил новый спектакль

Премьера постановки по мотивам романа Мопассана состоится 28 сентября [фото, видео]
Ольга ДАНИЛОВА
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Интрига развернется на сценеИнтрига развернется на сценеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Курский драматический театр 19 июня представил новый спектакль, премьерой которого откроется новый театральный сезон осенью этого года.

Зритель окунется в атмосферу Парижа Фото: Светлана ВОЛКОВА

Зритель окунется в атмосферу ПарижаФото: Светлана ВОЛКОВА

Это постановка по мотивам известного романа Ги де Мопассана "Милый друг". Шоу в двух действиях представит зрителю изысканный и манящий Париж во всем его великолепии: дорогие экипажи, шелковые платья, элегантные фраки, томные беседы. Словом, избранное общество, куда чужакам вход запрещен! Но Жорж Дюруа не упустит свой шанс.

Режиссер постановки - народный артист России Юрий Бурэ Фото: Светлана ВОЛКОВА

Режиссер постановки - народный артист России Юрий БурэФото: Светлана ВОЛКОВА

На что может рассчитывать простой солдат из глухой французской деревни? Любой ценой он желает попасть в высший свет. Но как? За каждым великим мужчиной стоит великая женщина - это Дюруа усвоил хорошо. Он внимателен, обходителен, услужлив, нежен, и в то же время груб и холоден. Искусная игра за определенную цену и каждая его женщина - это лишь инструмент, на котором он искусно играет. Но как же легко в этой игре потерять себя и свою единственную любовь...

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Спектакль можно будет увидеть уже этой осенью Фото: Светлана ВОЛКОВА

Спектакль можно будет увидеть уже этой осеньюФото: Светлана ВОЛКОВА

Зрителей в новом сезоне ждет интригующий спектакль.

Спектакль "Милый друг" Курского драмтеатра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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