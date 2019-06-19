2019-06-19T16:13:21+03:00
Звезды

Курян приглашают в "Летний парк чтения"

Курян и гостей города ожидают интерактивные конкурсы, викторины, музыкальные и поэтические номера, встречи с курскими литераторами
Ольга ДАНИЛОВА
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Курян ждут интересные мероприятия в парках все летоКурян ждут интересные мероприятия в парках все летоФото: Светлана ВОЛКОВА
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Централизованная система библиотек Курска в рамках городских проектов «Курское лето» и «Читающий город» приглашает курян и гостей города на встречи с книгой в «Летний парк чтения».

Проект «Летний парк чтения» реализуется в областном центре седьмой год.

Новый сезон проекта, а проходит он с июня по сентябрь, представлен литературными акциями, тематическими интерактивными программами, книжными и интеллектуальными аттракционами.

Курян и гостей города ожидают интерактивные конкурсы, викторины; музыкальные и поэтические номера; встречи с курскими литераторами; мастер-классы; «лекции на траве»; тематические фотозоны; презентации книжно-иллюстративных экспозиций; свободный микрофон; книгообмен.

Приходите в «Летний парк чтения»:

20 июня

17.00-18.30, площадь им. Рокоссовского

11.00-12.30, парк им. Дзержинского

11.00-12.30, парк КЗТЗ.

25 июня

12.00-13-30 Детский парк.

26 июня:

11.00-12.00, детская площадка «У Гулливера» (пр-т Энтузиастов, 1)

11.00-12.30, сквер напротив остановки ГКЦ «Лира»

17.00-19.00, парк Героев Гражданской войны

27 июня

17.00-18.30, площадь им. Рокоссовского

Помешать встречам в «Летних парках чтения» может только дождливая погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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