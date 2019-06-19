Курян приглашают в "Летний парк чтения"
Централизованная система библиотек Курска в рамках городских проектов «Курское лето» и «Читающий город» приглашает курян и гостей города на встречи с книгой в «Летний парк чтения».
Проект «Летний парк чтения» реализуется в областном центре седьмой год.
Новый сезон проекта, а проходит он с июня по сентябрь, представлен литературными акциями, тематическими интерактивными программами, книжными и интеллектуальными аттракционами.
Курян и гостей города ожидают интерактивные конкурсы, викторины; музыкальные и поэтические номера; встречи с курскими литераторами; мастер-классы; «лекции на траве»; тематические фотозоны; презентации книжно-иллюстративных экспозиций; свободный микрофон; книгообмен.
Приходите в «Летний парк чтения»:
20 июня
17.00-18.30, площадь им. Рокоссовского
11.00-12.30, парк им. Дзержинского
11.00-12.30, парк КЗТЗ.
25 июня
12.00-13-30 Детский парк.
26 июня:
11.00-12.00, детская площадка «У Гулливера» (пр-т Энтузиастов, 1)
11.00-12.30, сквер напротив остановки ГКЦ «Лира»
17.00-19.00, парк Героев Гражданской войны
27 июня
17.00-18.30, площадь им. Рокоссовского
Помешать встречам в «Летних парках чтения» может только дождливая погода.
ИСТОЧНИК KP.RU