В курском цирке программа "Белые львы Африки" продлена до 7 июля

СЕГОДНЯ 14:10 2019-06-19T14:10:09+03:00

Попасть на представление можно уже в ближайшие выходные

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По многочисленным просьбам курян и гостей города известный «Cirque du Paris» с шоу «Белые львы Африки» будут гостить в Курске вплоть до 7 июля. Так что увидеть представление можно будет еще в ближайшие несколько недель.

В программе - очаровательная гимнастка на трапеции мадемуазель Агату. Хореограф труппы мадемуазель Мари, в номере которой пудели занимаются классом у балетного станка, невероятно задорно и красиво исполняют свои хореографические миниатюры.

Удивительно виртуозные жонглеры диаболо семья Диаболини: месье Jura, месье George мадемуазель Ирэн.

Перед курским зрителем так же предстанут блистательные ламы и кошки, среди которых есть Мейн-кун и абиссинский кот.

Историю любви на языке циркового трюка вам расскажут эквилибристы мадемуазель Анетта и месье Алекс.

Также много других увлекательных и необычных номеров ждут зрителей на представлении.

ИСТОЧНИК KP.RU