В курском цирке программа "Белые львы Африки" продлена до 7 июля
По многочисленным просьбам курян и гостей города известный «Cirque du Paris» с шоу «Белые львы Африки» будут гостить в Курске вплоть до 7 июля. Так что увидеть представление можно будет еще в ближайшие несколько недель.
В программе - очаровательная гимнастка на трапеции мадемуазель Агату. Хореограф труппы мадемуазель Мари, в номере которой пудели занимаются классом у балетного станка, невероятно задорно и красиво исполняют свои хореографические миниатюры.
Удивительно виртуозные жонглеры диаболо семья Диаболини: месье Jura, месье George мадемуазель Ирэн.
Перед курским зрителем так же предстанут блистательные ламы и кошки, среди которых есть Мейн-кун и абиссинский кот.
Историю любви на языке циркового трюка вам расскажут эквилибристы мадемуазель Анетта и месье Алекс.
Также много других увлекательных и необычных номеров ждут зрителей на представлении.
ИСТОЧНИК KP.RU