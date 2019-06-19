2019-06-19T14:10:09+03:00
Звезды

В курском цирке программа "Белые львы Африки" продлена до 7 июля

Попасть на представление можно уже в ближайшие выходные
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Гастроли цирка продлили, ура!Гастроли цирка продлили, ура!Фото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

По многочисленным просьбам курян и гостей города известный «Cirque du Paris» с шоу «Белые львы Африки» будут гостить в Курске вплоть до 7 июля. Так что увидеть представление можно будет еще в ближайшие несколько недель.

В программе - очаровательная гимнастка на трапеции мадемуазель Агату. Хореограф труппы мадемуазель Мари, в номере которой пудели занимаются классом у балетного станка, невероятно задорно и красиво исполняют свои хореографические миниатюры.

Удивительно виртуозные жонглеры диаболо семья Диаболини: месье Jura, месье George мадемуазель Ирэн.

Перед курским зрителем так же предстанут блистательные ламы и кошки, среди которых есть Мейн-кун и абиссинский кот.

Историю любви на языке циркового трюка вам расскажут эквилибристы мадемуазель Анетта и месье Алекс.

Также много других увлекательных и необычных номеров ждут зрителей на представлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курские таможенники выявили валютные махинации на 68 миллионов рублей
Под Курском вынесли приговор за мошенничество в сфере переселения из аварийного жилья
Под Курском проверили работу «веселых дорожников»
Под Курском перезахоронят останки советских солдат
В Курской области пройдет крестный ход с Пряжевской иконой Божией Матери
Под Курском нашли снаряды времен Великой Отечественной
В Курске отметят День молодежи
Сбербанк запустил персонализированный сервис платежей «Мои операции» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
Сеймский округ Курска останется без воды
Курских «веселых дорожников» ждет серьезная проверка
Партия «зеленых» выдвинула своего кандидата в губернаторы Курской области
У курской пенсионерки с карты пропали 340 тысяч рублей
В многоквартирных домах Курской области меняют лифты
Бюджет Курской области пополнился на 5,7 млрд рублей
Курскую область благоустроят по примеру Татарстана
Свой пост покинула директор департамента транспорта Курска
В Курске и Курском районе асфальтовой крошкой отсыпали 79 дорог
В Курске приступили в разработке дизайн-кода
Под Курском обнаружили артснаряды с гранатами
Под Курском прошла «Марьинская музыкальная ассамблея»
Житель Курской области двумя ударами убил знакомого
В выборах Главы Курска примут участие Виктор Карамышев и Андрей Телегин
В Курске водитель «семерки» сбил ребенка на самокате и скрылся
В Курске открывается пятый сезон проекта «Кино на траве»
Под Курском председатель садового товарищества присвоил членские взносы