Курские таможенники выявили валютные махинации на 68 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:32 2019-06-19T13:32:05+03:00

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Отделение дознания Курской таможни завело уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере).

Курские таможенники выяснили, что зарегистрированное в Орле общество с ограниченной ответственностью перечислило в 2017-2018 годах фирмам из Тайваня и Болгарии больше одного миллиона долларов. Платежи производились в счет поставок различного промышленного оборудования. Во время проверки выяснилось, что фирма указанные в договорах товары в Российскую Федерацию не ввозила. Деньги, перечисленные за рубеж за неввезенный товар, в уполномоченный банк не возвращены.

Общая сумма невозвращенных в Российскую Федерацию денег, перечисленных за рубеж за товар, который фирмой не ввозился, составила в эквиваленте к валюте РФ свыше 68 миллионов рублей.

Отделение дознания Курской таможни по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации валюты в особо крупном размере, уплаченных за не ввезенный на территорию РФ товар, завело уголовное дело. После проведения неотложных следственно-оперативных действий, уголовное дело передано по подследственности в ОМВД России по Орлу.

ИСТОЧНИК KP.RU