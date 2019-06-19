Курские таможенники выявили валютные махинации на 68 миллионов рублей
Отделение дознания Курской таможни завело уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере).
Курские таможенники выяснили, что зарегистрированное в Орле общество с ограниченной ответственностью перечислило в 2017-2018 годах фирмам из Тайваня и Болгарии больше одного миллиона долларов. Платежи производились в счет поставок различного промышленного оборудования. Во время проверки выяснилось, что фирма указанные в договорах товары в Российскую Федерацию не ввозила. Деньги, перечисленные за рубеж за неввезенный товар, в уполномоченный банк не возвращены.
Общая сумма невозвращенных в Российскую Федерацию денег, перечисленных за рубеж за товар, который фирмой не ввозился, составила в эквиваленте к валюте РФ свыше 68 миллионов рублей.
Отделение дознания Курской таможни по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации валюты в особо крупном размере, уплаченных за не ввезенный на территорию РФ товар, завело уголовное дело. После проведения неотложных следственно-оперативных действий, уголовное дело передано по подследственности в ОМВД России по Орлу.
ИСТОЧНИК KP.RU