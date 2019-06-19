Под Курском вынесли приговор за мошенничество в сфере переселения из аварийного жилья

СЕГОДНЯ 13:12 2019-06-19T13:12:16+03:00

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Рыльский районный суд Курской области вынес приговор по уголовному делу против 40-летнего генерального директора строительной организации. Его признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба гражданину).

Уголовное дело завели на основании материалов прокурорской проверки исполнения жилищного законодательства.

Как выяснилось в суде, Администрация Рыльска заключила контракт на покупку десяти квартир в строящемся доме для переселения людей из аварийного жилья. В процессе строительства генеральный директор сообщил одной из участниц программы переселения о том, что она должна оплатить 150 тысяч рублей, которые якобы составляют разницу между стоимостью новой квартиры и помещением, которое женщина занимала в аварийном доме.

По завершении строительства жилые помещения были приняты в муниципальную собственность. Администрация Рыльска перечислила на расчетный счет строительной организации более 9 млн. рублей. Позже все приобретенные квартиры на принципе равнозначности и без каких-либо доплат администрация передала в собственность граждан.

Суд дал генеральному директору строительной организации год условно с испытательным сроком – один год. С гендиректора взыскали сумму причиненного потерпевшей ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU