Под Курском перезахоронят останки советских солдат

СЕГОДНЯ 10:52 2019-06-19T10:52:44+03:00

Воины погибли во время сражений на Курской дуге Фото: Светлана ВОЛКОВА

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20 июня в 09:00 на территории мемориального комплекса «Героям-артиллеристам» в поселке Поныри состоится перезахоронение останков советских солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны в ходе сражений на Курской дуге.

На месте перезахоронения установят Звонницу с набатным колоколом, отлитым мастерами Воронежского колокололитейного завода «Вера» по старинным технологиям. Чин литии по воинам совершит Митрополит Курский и Рыльский Герман. На церемонию также приглашены военный духовой оркестр управления Росгвардии по Курской области, почетный караул и салютная группа.

Останки солдат были найдены поисковиками в ходе военно-патриотической акции «Вахта памяти – 2019», которая проходила на северном фасе Курской дуги (Поныровский район).

ИСТОЧНИК KP.RU