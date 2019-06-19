Под Курском перезахоронят останки советских солдат
20 июня в 09:00 на территории мемориального комплекса «Героям-артиллеристам» в поселке Поныри состоится перезахоронение останков советских солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны в ходе сражений на Курской дуге.
На месте перезахоронения установят Звонницу с набатным колоколом, отлитым мастерами Воронежского колокололитейного завода «Вера» по старинным технологиям. Чин литии по воинам совершит Митрополит Курский и Рыльский Герман. На церемонию также приглашены военный духовой оркестр управления Росгвардии по Курской области, почетный караул и салютная группа.
Останки солдат были найдены поисковиками в ходе военно-патриотической акции «Вахта памяти – 2019», которая проходила на северном фасе Курской дуги (Поныровский район).
ИСТОЧНИК KP.RU