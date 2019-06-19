В Курской области пройдет крестный ход с Пряжевской иконой Божией Матери

СЕГОДНЯ 10:21 2019-06-19T10:21:18+03:00

В Курской области по традиции проходит несколько крестных ходов в году Фото: Светлана ВОЛКОВА

Дата его проведения выпадает на День памяти и скорби

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22 июня в Курской области состоится крестный ход с Пряжевской иконой Божией Матери. Традиционно он приурочен к празднованию Святой Троицы.

Божественная литургия начнется в 9:00 в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском монастыре, затем в 12:00 крестный ход направится в село Гуево Суджанского района, далее автобусами паломников перевезут в город Суджу, где завершится торжественным молебном в Свято-Троицком храме.

Безопасность мероприятия будут обеспечивать сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU