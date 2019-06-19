В Курской области пройдет крестный ход с Пряжевской иконой Божией Матери
Дата его проведения выпадает на День памяти и скорби
В Курской области по традиции проходит несколько крестных ходов в годуФото: Светлана ВОЛКОВА
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22 июня в Курской области состоится крестный ход с Пряжевской иконой Божией Матери. Традиционно он приурочен к празднованию Святой Троицы.
Божественная литургия начнется в 9:00 в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском монастыре, затем в 12:00 крестный ход направится в село Гуево Суджанского района, далее автобусами паломников перевезут в город Суджу, где завершится торжественным молебном в Свято-Троицком храме.
Безопасность мероприятия будут обеспечивать сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU