2019-06-19T10:21:18+03:00
Общество

В Курской области пройдет крестный ход с Пряжевской иконой Божией Матери

Дата его проведения выпадает на День памяти и скорби
Ольга ДАНИЛОВА
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В Курской области по традиции проходит несколько крестных ходов в годуВ Курской области по традиции проходит несколько крестных ходов в годуФото: Светлана ВОЛКОВА
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22 июня в Курской области состоится крестный ход с Пряжевской иконой Божией Матери. Традиционно он приурочен к празднованию Святой Троицы.

Божественная литургия начнется в 9:00 в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском монастыре, затем в 12:00 крестный ход направится в село Гуево Суджанского района, далее автобусами паломников перевезут в город Суджу, где завершится торжественным молебном в Свято-Троицком храме.

Безопасность мероприятия будут обеспечивать сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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