В Курске отметят День молодежи

СЕГОДНЯ 16:59 2019-06-18T16:59:00+03:00

Мероприятия будут проходить на протяжении пяти дней Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Мероприятия будут проходить на протяжении пяти дней

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С 25 по 30 июня в Курске пройдут праздничные мероприятия в честь Дня молодежи.

25 июня

В 11:00 в Центре детского творчества на проспекте Сергеева, 18 состоится маршрутная игра «Мы будущее России».

В 17:00 на Боевке состоится открытие арт-объекта «Амфитеатр». Будет работать уличный лекторий, выступит курский джазмен Леонид Винцкевич. В 18:00 ожидается выступление уникального Jazz-Rock проекта Черноземья – «Take Fire». Также запланированы различные конкурсы и мастер-класс по приготовлению лимонадов.

27 июня

В 10:30 в Доме искусств «Ритм» на Пучковке, 51) пройдет танцевально-развлекательная программа «Звездный калейдоскоп».

В 14:00 в Доме детского творчества Железнодорожного округа на Станционной, 8 состоится спортивный праздник «Мечтай! Дерзай! Твори!».

В 17:00 в сквере на площади Рокоссовского пройдет мероприятие проекта «Летний парк чтения»; в сквере у памятника В. Клыкову будет работать интерактивная площадка «Лето в городе»; на Театральной площади начнется концертная программа.

28 июня

В 14:00 на спортивной площадке на Клыкова, 8 для дворовых команд пройдут соревнования «Молодежный транзит».

В 16:00 в парке на Союзной, 26 состоятся соревнования по мини-регби и настольному хоккею.

В 17:00 перед центром «Гелиос» на 50 лет Октября, 102 состоится культурно-спортивный фестиваль «Курск – город молодых».

29 июня

В 15:00 на площади перед кинотеатром «Родина» на Менделеева, 31 состоится фестиваль активного спорта «Мы – будущее России, мы – выбираем спорт».

В 15:00 перед «Манежем» стартует праздничное мероприятие «Даешь, молодежь!».

В 17:00 на открытой площадке перед центром «Лира» на Менделеева, 59 пройдет городской молодежный экстрим – фестиваль «Правильный старт!».

В 17:00 на Боевке около центра «Меркурий» будет работать проект «Зона газона – пикник для ума».

В 20:00 на площадке у центра досуга «Мир» на Станционной, 14) состоится праздничная программа «Молодежный калейдоскоп».

30 июня

С 17:00 начнет работу проект «Молодежный проспект» на четырех арт-площадках: «Арт-площадка имени Александра Дейнеки» (на пересечении ул. Ленина и ул. Садовая) - это пленэр и художественный мастер-класс молодых художников города Курска; стрит-арт; выступления молодежных театров; бардов;

«Арт-площадка Валерия Чаплыгина» (Театральная площадь): выступления экстремальных спортивных коллективов (велотриал, велофристайл, воркаут, скейтбординг, агрессивные ролики и др.); соревнования по флэтболу и голдспринту; битбокс, танцевальный батл молодежных коллективов города Курска;

«Арт-площадка Леонида Винцкевича» (около памятника Г.В. Свиридову) – концерт уникального Jazz-Rock проекта Черноземья – «TAKE FIRE»;

«Модная арт-площадка» (около здания ЦУМа) - встреча со стилистами, мастер-классы визажистов, фотосессии, показ коллекций молодых модельеров.

20:00 – 22:00 на Красной площади состоится праздничный концерт «Молодежь - гордость Курского края!». Выступят: кавер-группа «GUCCI band», коллектив «Хищники» (трибьют группы «Звери»), хэдлайнер вечера Dj Ruslan Nigmatullin;

В 22:00 – праздничный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU