В многоквартирных домах Курской области меняют лифты

СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-18T12:47:16+03:00

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В многоквартирных домах в Курске, Курчатове и Железногорске начали менять лифтовое оборудование. В 20 зданиях уже демонтировали старые лифты и завезли новые. В ближайшее время работы начнутся еще в семи многоэтажках. До конца года заменят 241 лифт в 62 многоквартирных домах.

В 2019 году в Курской области работы по капитальному ремонту планируется провести в 240 многоквартирных домах на общую сумму 1,2 млрд рублей. По 213 домам уже подписаны соответствующие соглашения, завершены конкурсы и в некоторых уже начались работы. В большей части домов ремонт планируется завершить до конца лета.

ИСТОЧНИК KP.RU