2019-06-18T10:21:16+03:00
Общество

В Курске и Курском районе асфальтовой крошкой отсыпали 79 дорог

Прием заявок на фрезерованный асфальтобетон продолжается
Яна ШЕЛЕСТ
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Работы по фрезерованию дорог в Курске подходят к завершениюРаботы по фрезерованию дорог в Курске подходят к завершениюФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Во всех районах города активно ведутся дорожные работы. Ремонтируются улицы 8 Марта, Гремяченская, Энгельса, Литовская, Суворовская, Сумская, проспекты Хрущева, Победы и другие. Старый срезанный асфальт направляется на отсыпку дорог по улицам областного центра, на которых еще нет твердого покрытия. Крошка предоставляется абсолютно бесплатно.

В администрацию города Курска поступило более 170 заявок на поставку срезанного асфальтобетона от председателей ТОС (уличкомов), СНТ и ГСК, руководителей организаций и предприятий города, а также жителей поселений Курского района.

70 заявок в Курске уже закрыли, отсыпав 74 дороги общей протяженностью 33,5 км. В Курском районе выполнено пять заявок, отсыпано пять дорог общей протяженностью 1,5 км.

Работы по фрезерованию дорог в Курске подходят к завершению. Но прием заявок на поставку фрезерованной крошки продолжится. Жители могут подать заявки в администрацию своего округа для их последующего учета при реализации проекта «БКАД», который рассчитан до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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