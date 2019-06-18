2019-06-18T09:41:00+03:00
Происшествия

Под Курском обнаружили артснаряды с гранатами

Боеприпасы пролежали в земле со времен войны
Яна ШЕЛЕСТ
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Все снаряды вывезли на полигон «Постоялые дворы»Все снаряды вывезли на полигон «Постоялые дворы»Фото: ГУ МЧС России по Курской области.
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17 июня в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в деревне Нижнее Жданово Железногорского района. Прибывшие на место ЧП специалисты Аварийно-спасательной службы изъяли гранату РГД-33.

В этот же день аналогичное сообщение поступило из Ольховатского сельского совета Поныровского района. Здесь саперы обнаружили 11 боеприпасов - артснаряды калибром 75 мм – 7 штук, гранаты Ф1 - 2 штуки, РГД-33 – 1 штука, РПГ 40 – 1 штука.

Все снаряды вывезли на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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