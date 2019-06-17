Под Курском прошел Чемпионат сельских наездников
15 мая на Щигровском ипподроме прошел Чемпионат сельских наездников. В соревнованиях приняли участие наездники из Щигровского района, Тима, Кшени, а также Белгородской и Орловской областей на лошадях рысистых и верховых пород. На чемпионате было разыграли восемь призов, а главный приз – Кубок главы – выиграл щигровец Андрей Чувилин.
Конный спорт – один из самых завораживающих и красивых видов спорта, поэтому состязания не оставили равнодушными не только знатоков лошадей, но и людей, впервые пришедших на такое мероприятие.
В Щигровском районе сельские наездники соревнуются с 2014 года. Сейчас чемпионат стал традиционным ежегодным праздником.
ИСТОЧНИК KP.RU