2019-06-17T13:48:28+03:00
Спорт

Под Курском прошел Чемпионат сельских наездников

На состязаниях разыграли восемь призов
Яна ШЕЛЕСТ
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Сельские наездники соревнуются с 2014 годаСельские наездники соревнуются с 2014 года
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15 мая на Щигровском ипподроме прошел Чемпионат сельских наездников. В соревнованиях приняли участие наездники из Щигровского района, Тима, Кшени, а также Белгородской и Орловской областей на лошадях рысистых и верховых пород. На чемпионате было разыграли восемь призов, а главный приз – Кубок главы – выиграл щигровец Андрей Чувилин.

Конный спорт – один из самых завораживающих и красивых видов спорта, поэтому состязания не оставили равнодушными не только знатоков лошадей, но и людей, впервые пришедших на такое мероприятие.

В Щигровском районе сельские наездники соревнуются с 2014 года. Сейчас чемпионат стал традиционным ежегодным праздником.

ИСТОЧНИК KP.RU

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