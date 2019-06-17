В Курской области ввели особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 11:27 2019-06-17T11:27:35+03:00

Во время особого режима действует запрет на посещение лесов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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На территории всей Курской области ввели особый противопожарный режим. Такая мера была принята в связи с установившейся жаркой погодой и четвертым классом пожарной опасности, сообщили в ГУ МЧС.

Во всех муниципалитетах организована круглосуточная работа оперативных штабов и групп по контролю за пожароопасной обстановкой. Во время особого режима действует запрет на посещение лесов.

Спасатели напоминают о размерах штрафов, которые грозят курянам за несоблюдение правил в условиях особого противопожарного режима:

- для физических лиц – от 2000 до 4000 рублей;

- для должностных лиц – от 15000 до 30000 рублей;

- для юридических лиц – от 400000 до 500000 рублей.

Если вы стали свидетелем пожаров или загораний, незамедлительно сообщайте по единому телефону вызова экстренных оперативных служб -112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU