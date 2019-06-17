В Курской области ввели особый противопожарный режим
На территории всей Курской области ввели особый противопожарный режим. Такая мера была принята в связи с установившейся жаркой погодой и четвертым классом пожарной опасности, сообщили в ГУ МЧС.
Во всех муниципалитетах организована круглосуточная работа оперативных штабов и групп по контролю за пожароопасной обстановкой. Во время особого режима действует запрет на посещение лесов.
Спасатели напоминают о размерах штрафов, которые грозят курянам за несоблюдение правил в условиях особого противопожарного режима:
- для физических лиц – от 2000 до 4000 рублей;
- для должностных лиц – от 15000 до 30000 рублей;
- для юридических лиц – от 400000 до 500000 рублей.
Если вы стали свидетелем пожаров или загораний, незамедлительно сообщайте по единому телефону вызова экстренных оперативных служб -112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU