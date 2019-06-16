2019-06-16T13:00:41+03:00
Недвижимость

Жителей поселка Ворошнево Курского района избавят от вони через два года

На реконструкцию очистных сооружений потребуется более 2 млрд рублей
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: https://vk.com/kurskadmфото: https://vk.com/kurskadm
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Жители поселка Ворошнево Курского района часто жалуются на неприятный запах. Основным источником вони являются иловые площадки очистных сооружений МУП «Курскводоканал». На эту территорию по трубопроводам перекачивается жидкий осадок, образующийся при очистке сточных вод. Именно он и выделяет соответствующий запах.

Как уточняют в администрации Курской области, очистные сооружения построили в 70-х годах. Дома по улице Ольховской появились позже и находятся в санитарно-защитной зоне. Сейчас иловые карты, расположенные вблизи этой улицы, не заполняются осадком очистных сооружений.

Чтобы решить проблему с неприятным запахом, специалисты МУП «Курскводоканал» разработали проект реконструкции с расширением очистных сооружений. Предусматривается строительство цеха механического обезвоживания сырого осадка и избыточного активного ила. Срок реализации проекта - 2021 год. Сметная стоимость - более 2 млрд руб.

Проект уже прошел все необходимые государственные экспертизы. В этом году должны поступить средства из федерального и областного бюджетов для начала работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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