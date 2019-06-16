В Северной Осетии нашли останки курян, погибших в боях за Кавказ в 1942 году

СЕГОДНЯ 12:24 2019-06-16T12:27:34+03:00

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Поисковики отряда "Мемориал-Авиа" обнаружили в Северной Осетии останки курян, которые погибли в боях за Кавказ в 1942 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации Курской области. Родственников бойцов Николая Абуашвили и Всеволода Сидорова просятся связаться с поисковиками.

Николай Владимирович Абуашвили родился в 1923 году в селе Чермошное Солнцевского района. Старший сержант Абуашвили служил в 899 ночном бомбардировочном авиаполку. Погиб 27 ноября 1942 северо-западнее села Хаталдон (Северная Осетия). Его самолет сбили в 6:45, он упал в пойму реки. По данным обобщенного банка данных "Мемориал", Николай Абуашвили числится пропавшим без вести.

Всеволода Ивановича Сидорова 1915 года рождения призвали из села Новоивановка Курская область. Младший лейтенант, командир звена погиб 27 ноября 1942 года. Бомбардировщик Сидорова и Пахомова сбили, после чего он врезался в гору южнее села Дур-Дур в 6:47 утра.

Документы бойцов были утеряны, поэтому только недавно удалось определить их личности. Администрация села Мацута (Северная Осетия) установила памятник погибшим летчикам Пахомову и Сидорову. Родных Пахомова уже нашли.

Контакты для связи: Сергей Порошин, поисковый отряд "Мемориал-Авиа" г. Владикавказ, 8-928-489-96-29.

ИСТОЧНИК KP.RU