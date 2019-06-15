В Курске под отключение попали шесть улиц

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-15T10:11:14+03:00

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Восстановлено электроснабжение в Центральном округе Курска. Аварию удалось устранить в 21.30 14 июня.

В зону отключения попали шесть улиц ЦАО, 85 частных и 27 многоквартирных жилых домов (4-х и 5-ти этажные) с населением 4500 человек из них 970 детей. Социально значимых объектов нет, сообщили в МЧС.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU