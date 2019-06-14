Пьяный житель Курской области избил и изнасиловал пенсионерку

СЕГОДНЯ 13:17 2019-06-14T13:17:32+03:00

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд Фото: Из архива "КП"

Изменить размер текста: A A

Горшеченский следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в незаконном проникновении в жилище, в лишении человека свободы и в действиях сексуального характера.

31 марта 2019 года примерно в восемь часов вечера пьяный обвиняемый залез в дом к 78-летней пенсионерке, расположенный в одном из сел Горшеченского района, и стал распивать там спиртное.

Испугавшись, что женщина позовет на помощь, он незаконно лишил ее свободы, применив при этом насилие, опасное для жизни и здоровья. Мужчина избил потерпевшую и совершил над ней насильственные действия сексуального характера.

После этого злоумышленник заснул, а пожилая женщина сбежала. Следователи собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщили в СУ СК по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU