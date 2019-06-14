Пьяный житель Курской области избил и изнасиловал пенсионерку
Горшеченский следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в незаконном проникновении в жилище, в лишении человека свободы и в действиях сексуального характера.
31 марта 2019 года примерно в восемь часов вечера пьяный обвиняемый залез в дом к 78-летней пенсионерке, расположенный в одном из сел Горшеченского района, и стал распивать там спиртное.
Испугавшись, что женщина позовет на помощь, он незаконно лишил ее свободы, применив при этом насилие, опасное для жизни и здоровья. Мужчина избил потерпевшую и совершил над ней насильственные действия сексуального характера.
После этого злоумышленник заснул, а пожилая женщина сбежала. Следователи собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщили в СУ СК по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU