В Курске продолжат отключать свет

СЕГОДНЯ 17:13 2019-06-13T17:13:50+03:00

Курянам придется позаботиться об электроприборах на время отключения света Фото: Из архива КП.

Отключения пройдут во всех округах

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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети» отключат свет на следующих улицах города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 17 по 21 июня с 9-00 до 16-00: ул. Кольцова 2-48; Пионеров 71-81а,66д-82; ул. Кр. Армии 48-108; ул. Овечкина 15-43,18-52; ул. Медвенская, Медвенский п-к, ул. Васильковая, ул. Магистральная 60-74.

С 10 июня 2019г. по 14 июня 2019г. с 9-30 до 15-00: ул. Харьковская 22-24, ул. Гагарина 26-28, ул. Энергетиков 11, 11а,11б.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 17 по 21 июня с 9-00 до 17-00:

ул. Щемиловка 55-83, 48-72.

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

21 июня с 13-30 до 16-00: ул. Ильича 85-215, ул. Жуковского 127-145, ул. Восточный переулок 22-26, ул. Восточная 51-41, 92-102, ул. 2-я Восточная 1-73, 90-186, ул. Цюрупы 93-131, 90-144, ул. 3-я Щигровская 3-15, 4-58.

с 17 по 21 июня 2019 с 9-00 до 16-30:

ул. 3-я Первомайская 2-30, 1-41, ул. Профсоюзная 19-47, ул. Первомайская 21-41, ул. Дубровинского 8-31

Тел. для справок: 26-32-10

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112». Это комплексная и оперативная помощь в любой ситуации. Диспетчер в зависимости от обстоятельств вызовет на место происшествия все необходимые службы. Это позволяет сократить время реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU