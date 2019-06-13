Курянин во время имени убил сожительницу, а соседку ранил

СЕГОДНЯ 16:05 2019-06-13T16:05:13+03:00

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СК передал в суд уголовное дело против 39-летнего жителя Курска, которого обвиняют в покушении на убийство двух лиц и в убийстве.

По версии следствия 5 февраля вечером в своей квартире, расположенной в одном из домов на улице Сумской Курска, мужчина отмечал свой день рождения вместе со своей 51-летней сожительницей и 44-летней соседкой. Во время застолья между мужчиной и соседкой произошел конфликт, во время которого он с стал избивать ее. Женщина упала на пол. После этого курянин стал избивать ее ногами в грудь. А затем, взяв в руку нож, ударил им женщине в ягодицу. В этот момент сожительница именинника остановила его и соседка смогла выйти наконец из квартиры.

В это же время курянин, разозлившись на свою сожительницу, стал избивать ее по голове, а затем, взяв в руки кухонный нож, несколько раз ударил им женщину. Пострадавшая скончалась на месте.

Тем временем соседку доставили в больницу и она осталась жива.

Теперь суд рассмотрит это дело.

ИСТОЧНИК KP.RU