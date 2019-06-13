В Курске отметили День России и 85-летие образования области

СЕГОДНЯ 12:49 2019-06-13T12:51:06+03:00

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12 июня в Курске прошли праздничные мероприятия, приуроченные к Дню России и 85-летию образования Курской области. В честь двойного праздника в драматическом театре состоялось торжественное собрание, в котором принял участие Роман Старовойт.

Фото: Администрация Курской области

Глава региона вручил областные и государственные награды особо отличившихся в труде на благо Курской области. 16 человек из рук врио получили паспорта.

Фото: Администрация Курской области

На театральной площади в рамках фестиваля курского гостеприимства «Соловушка» развернулись хлебосольные подворья.

Фото: Администрация Курской области

Впервые в Курске прошел «Парад дружбы». Костюмированное шествие стартовало от Театральной площади и финишировало у цирка. В нем приняли участие байкеры, члены клуба ретро-автомобилей, участники творческих коллективов, артисты цирка, делегации районов и городов, представители общественных объединений, национальных общин, иностранные студенты.

Торжества продолжались до позднего вечера. Для курян и гостей края организовали концерт, огненное шоу и праздничный фейерверк.

Фото: Администрация Курской области

ИСТОЧНИК KP.RU