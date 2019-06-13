В Курской области открылся лыжероллерный сезон

СЕГОДНЯ 11:15 2019-06-13T11:17:28+03:00

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В День России и празднования 85-летия образования региона официально открылся лыжероллерный сезон. В первом этапе кубка Курской области приняли участие порядка 150 спортсменов разных возрастных групп из Курской, Белгородской и Орловской областей.

Перед началом соревнований врио губернатора Роман Старовойт вручил удостоверение мастера спорта по лыжным гонкам России Сергею Черникову. Также некоторые спортсмены получили зачетные классификационные книжки первого спортивного разряда.

Забег стартовал в свободном стиле на трех дистанциях: 3 км, 5 км и 10 км. На последнюю трассу вышел и Роман Старовойт, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам и биатлону.

Первым же на финиш, в возрастной категории 1970-1979 года рождения, пришел неоднократный чемпион Олег Буньков из Курчатова. Он преодолел дистанцию за 18 минут 36,43 секунды.

ИСТОЧНИК KP.RU