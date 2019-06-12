В Курске на ПЛК убрали железнодорожный переезд
В Курске на проспекте Ленинского Комсомола ликвидировали бесхозный железнодорожный переезд. Его состояние не лучшим образом сказывалось на пропускной способности участка дороги. Теперь водители могут здесь комфортно проезжать.
Рельсы демонтировали в ночь с 9 на 10 июня. Для автомобилистов организовали проезд через улицу Курскую. После демонтажа переезда строители положили новый асфальт.
Директор ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области» Владимир Муравьев подчеркнул, что это начало большой работы по ликвидации неиспользуемых железнодорожных переездов в городской черте, что позволит повысить безопасность и комфорт передвижения.
ИСТОЧНИК KP.RU