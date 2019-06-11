2019-06-11T16:12:29+03:00
Общество

По Курску пройдет "Читающий маршрут"

Пассажиры услышат увлекательный рассказ о «семи чудесах» курской земли
Ольга ДАНИЛОВА
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"Читающий маршрут" стартует на Красной площади"Читающий маршрут" стартует на Красной площадиФото: Светлана ВОЛКОВА
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13 июня Централизованная система библиотек Курска приглашает курян и гостей города стать участниками мероприятий, посвященных 85-летию образования Курской области.

В 11.00 состоится очередной этап проекта «Читающий маршрут». Пассажиры познакомится с историей образования Курской области, с символами и традициями курского края, услышат увлекательный рассказ о «семи чудесах» курской земли.

Салон троллейбуса украсят портреты знаменитых курян, которые внесли весомый вклад в историю, культуру, науку и духовную жизнь России.

Пассажиров ожидает встреча с курскими литераторами, которые прочтут свои произведения, посвященные отчему краю, юные таланты представят поэтические и музыкальные номера.

Вошедшие на остановках «Ул. Садовая» и «Парк Героев Гражданской войны» станут обладателями сувениров от организаторов проекта.

Стартует «Читающий маршрут» с Красной площади в 11.00, далее - по маршруту № 1 «Знаменский собор – ККПФ – Знаменский собор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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