12 июня в Курске пройдет спортивный фестиваль

СЕГОДНЯ 16:05 2019-06-11T16:17:57+03:00

Для гостей будет открыта выставка спортивных гоночных автомобилей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Праздник состоится на площади перед цирком

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12 июня, на День России в Курске на площади перед государственным цирком пройдет спортивный фестиваль, сообщили в областной администрации.

В 10:00 стартует турнир по стритболу. Победителей определят сразу в нескольких категориях: женские, юношеские и мужские команды. Затем начнется концерт, после которого начнутся показательные выступления велотриалистов. Пройдут соревнования и среди начинающих боксеров.

Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по велоэкстриму. Для гостей будет открыта выставка спортивных гоночных автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU