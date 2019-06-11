2019-06-11T16:17:57+03:00
Спорт

12 июня в Курске пройдет спортивный фестиваль

Праздник состоится на площади перед цирком
Яна ШЕЛЕСТ
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Для гостей будет открыта выставка спортивных гоночных автомобилейДля гостей будет открыта выставка спортивных гоночных автомобилейФото: Яна ШЕЛЕСТ
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12 июня, на День России в Курске на площади перед государственным цирком пройдет спортивный фестиваль, сообщили в областной администрации.

В 10:00 стартует турнир по стритболу. Победителей определят сразу в нескольких категориях: женские, юношеские и мужские команды. Затем начнется концерт, после которого начнутся показательные выступления велотриалистов. Пройдут соревнования и среди начинающих боксеров.

Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по велоэкстриму. Для гостей будет открыта выставка спортивных гоночных автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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