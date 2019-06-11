12 июня в Курске пройдет спортивный фестиваль
Праздник состоится на площади перед цирком
Для гостей будет открыта выставка спортивных гоночных автомобилейФото: Яна ШЕЛЕСТ
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12 июня, на День России в Курске на площади перед государственным цирком пройдет спортивный фестиваль, сообщили в областной администрации.
В 10:00 стартует турнир по стритболу. Победителей определят сразу в нескольких категориях: женские, юношеские и мужские команды. Затем начнется концерт, после которого начнутся показательные выступления велотриалистов. Пройдут соревнования и среди начинающих боксеров.
Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по велоэкстриму. Для гостей будет открыта выставка спортивных гоночных автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU