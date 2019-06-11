У курянки украли телефон стоимостью 90 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:56 2019-06-11T15:09:20+03:00

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Сотрудники Северо-западного отдела полиции установили подозреваемого в краже телефона стоимостью почти 90 тысяч рублей. Две подруги возвращались домой после увеселительного заведения. По дороге они познакомились с компанией парней и продолжили с ними прогулку.

Утром одна из девушек обнаружила, что у нее пропал дорогой мобильный телефон. Оперативники выяснили, что его украл 19-летний молодой человек из новой компании. В день кражи парень приехал в гости к знакомым из Солнцевского района. Вел он себя не вызывающе, поэтому особых примет парня никто не запомнил.

Парень дождался, когда новая знакомая отвлеклась, и похитил из сумки телефон. Он собирался использовать его сам, но не смог снять блокировку и сдал гаджет в ломбард. Молодой человек во всем признался. Ранее он не был судим. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU