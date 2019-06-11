СЕГОДНЯ 14:22 2019-06-11T14:22:09+03:00

В дневное время на небольших участках работа проводится маленькой фрезой

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В Курске продолжаются дорожные работы, запланированные в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На улице Косухина и Майском бульваре ведутся работы по фрезерованию возле бордюров и колодцев.

Ночью, когда движение почти отсутствует, по всему участку прошлась большая фреза. В дневное время на небольших участках работа проводится маленькой фрезой.

В комитете транспорта и автомобильных дорог Курской области пояснили, что основные работы проводятся ночью, чтобы не мешать движению. После завершения фрезерования подрядчики устанавливают бордюрный камень в тех местах, которые обозначил заказчик. Затем будут устроены выравнивающий и верхний слои покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU