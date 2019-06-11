15-летнего курянина обвиняют в краже денег у пенсионерки

СЕГОДНЯ 13:03 2019-06-11T13:03:15+03:00

Парню теперь придется отвечать перед судом Фото: Из архива КП.

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СК завел уголовное дело против 15-летнего молодого человека за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище.

По версии следствия 17 мая примерно с 14 до 15 часов подросток подошел к одному из домов, расположенных в деревне Фентисово Золотухинского района Курской области, забрался в дом, откуда украл 22 тысячи рублей, принадлежащие 83-летней женщине.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших совершению несовершеннолетним преступления. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в СК.

Следственное управление обращает внимание родителей на то, что законом на них возложена обязанность по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей. Несоблюдение такового может повлечь за собою привлечение к административной ответственности по ст. 5. 35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU