15-летнего курянина обвиняют в краже денег у пенсионерки
СК завел уголовное дело против 15-летнего молодого человека за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище.
По версии следствия 17 мая примерно с 14 до 15 часов подросток подошел к одному из домов, расположенных в деревне Фентисово Золотухинского района Курской области, забрался в дом, откуда украл 22 тысячи рублей, принадлежащие 83-летней женщине.
Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших совершению несовершеннолетним преступления. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в СК.
Следственное управление обращает внимание родителей на то, что законом на них возложена обязанность по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей. Несоблюдение такового может повлечь за собою привлечение к административной ответственности по ст. 5. 35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU